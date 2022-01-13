В Крыму за сутки обнаружили 94 человека с коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за 12 января зафиксировали 94 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

Так, с начала пандемии зарегистрировали 127 909 случаев Covid-19. За сутки лаборатории республики обследовали на ковид 4049 человек.

Выздоровели после перенесенного ковида 119 302 человека с начала пандемии, из них 115 - за последние сутки.

Общее число умерших - 4548 человек, из них 10 - за последние сутки.

Напомним, в общественном транспорте Симферополя продолжают искать нарушителей антиковидных мер, которые не носят маски. Так, за 11 января в крымской столице проверили 35 маршруток и составили 20 протоколов.

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