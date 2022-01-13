Для симферопольского онкодиспансера закупили новое оборудование

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкодиспансер дооснащен оборудованием. Фото: Минздрав РК

Для ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени Ефетова» в течение прошлого года закупили 26 единиц медоборудования, также ожидается поставка еще 8 единиц.

Как пишет КИА, за последние два месяца в эксплуатацию было введено оборудование экспертного класса - эндоскопическая видеостойка с ультразвуковыми видеоэндоскопами и ультразвуковой аппарат. Раньше такого оборудования не было даже в крупных частных клиниках республики. Теперь медикам будет проще своевременно выявлять злокачественные опухоли пищеварительной и дыхательной систем, а также выбирать дальнейшие техники лечения.

В течение 2021 года для учреждения по нацпроекту приобретено 26 единиц оборудования. Фото: Минздрав РК

- Эндосонографическое оборудование позволит определять стадии опухолей и поражения лимфоузлов пищевода, средостения, желудка, поджелудочной железы; удалять подслизистые опухоли, пунктировать псевдокисты поджелудочной железы, производить нейролиз чревного сплетения, - приводит СМИ сообщение пресс-службы Минздрава РК.

Кроме того, в учреждении теперь есть современные аппараты УЗИ, в том числе те, с помощью которых можно проводить ультразвуковое исследование во время операции.

Ранее сообщалось, что центру медицины катастроф в Крыму передали 97 машин скорой помощи. Автомобили будут направлены на подстанции всех городов и районов республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50