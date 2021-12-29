Центру медицины катастроф в Крыму передали 97 машин скорой помощи

Новые специализированные автомобили помогут сократить время доезда «скорой помощи» на поступившие вызовы Фото: Виталий ПАРУБОВ

В среду в аэропорту «Симферополь» состоялась передача 97 новых современнейших автомобилей на базе Ford Transit ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Ключи от новых машин заведующим станций СМП передал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Новые машины полностью укомплектованы необходимым современным оборудованием для проведения лечебных мероприятий Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Всего будет закуплено 186 автомобилей общей стоимостью 997 миллионов рублей, остальные машины поступят в начале следующего года. Автомобили будут направлены на подстанции всех городов и районов республики, - приводит пресс-служба Минздрава РК слова первого замминистра здравоохранения республики Константина Скорупского.

В салонах созданы комфортнейшие условия для сотрудников Фото: Виталий ПАРУБОВ

Современный транспорт полностью укомплектован необходимым оборудованием для эффективной работы медиков. Подобной комплектации нет ни в одном регионе страны. В салоне есть все, что сделает работу сотрудников СМП комфортной, в том числе кондиционеры, магнитолы и тревожные кнопки. Все машины подключены к системе «ГЛОНАСС». Сами автомобили оснащены мощным двигателем и являются более маневренными, благодаря чему смогут без особых усилий проходить как по узким, извилистым улицам, так и на скоростных трассах.

По комфорту, оснащению и скоростным показателям новые автомобили на порядок лучше предыдущих Фото: Виталий ПАРУБОВ

В ходе мероприятия глава Крыма поздравил работников скорой с новым приобретением и поблагодарил за их непростой труд в период пандемии.

- Рад сегодня вручить нашим медикам из разных городов Республики Крым ключи от автомобилей скорой помощи, оборудованных по последнему слову техники. Желаю коллегам удачи и искренне благодарю за спасенные жизни крымчан, - сообщил Аксенов.

В ходе мероприятия Сергей Аксенов поздравил работников службы скорой помощи с обновлением автопарка Фото: Виталий ПАРУБОВ

Он отметил, что около сотни новых машин скорой помощи позволят перенаправить освободившийся транспорт в районные больницы, также они будут полезны при выполнении иных задач, например, при доставке лекарств льготникам.

Ключи от новых машин заведующим станций скорой медицинской помощи передал глава РК Сергей Аксенов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уточняется, что автотранспорт приобретен за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

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