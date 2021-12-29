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Экономика29 декабря 2021 11:09

Центру медицины катастроф в Крыму передали 97 машин скорой помощи

Автомобили будут направлены на подстанции всех городов и районов республики
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Новые специализированные автомобили помогут сократить время доезда «скорой помощи» на поступившие вызовы

Новые специализированные автомобили помогут сократить время доезда «скорой помощи» на поступившие вызовы

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В среду в аэропорту «Симферополь» состоялась передача 97 новых современнейших автомобилей на базе Ford Transit ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Ключи от новых машин заведующим станций СМП передал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Новые машины полностью укомплектованы необходимым современным оборудованием для проведения лечебных мероприятий

Новые машины полностью укомплектованы необходимым современным оборудованием для проведения лечебных мероприятий

Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Всего будет закуплено 186 автомобилей общей стоимостью 997 миллионов рублей, остальные машины поступят в начале следующего года. Автомобили будут направлены на подстанции всех городов и районов республики, - приводит пресс-служба Минздрава РК слова первого замминистра здравоохранения республики Константина Скорупского.

В салонах созданы комфортнейшие условия для сотрудников

В салонах созданы комфортнейшие условия для сотрудников

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Современный транспорт полностью укомплектован необходимым оборудованием для эффективной работы медиков. Подобной комплектации нет ни в одном регионе страны. В салоне есть все, что сделает работу сотрудников СМП комфортной, в том числе кондиционеры, магнитолы и тревожные кнопки. Все машины подключены к системе «ГЛОНАСС». Сами автомобили оснащены мощным двигателем и являются более маневренными, благодаря чему смогут без особых усилий проходить как по узким, извилистым улицам, так и на скоростных трассах.

По комфорту, оснащению и скоростным показателям новые автомобили на порядок лучше предыдущих

По комфорту, оснащению и скоростным показателям новые автомобили на порядок лучше предыдущих

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В ходе мероприятия глава Крыма поздравил работников скорой с новым приобретением и поблагодарил за их непростой труд в период пандемии.

- Рад сегодня вручить нашим медикам из разных городов Республики Крым ключи от автомобилей скорой помощи, оборудованных по последнему слову техники. Желаю коллегам удачи и искренне благодарю за спасенные жизни крымчан, - сообщил Аксенов.

В ходе мероприятия Сергей Аксенов поздравил работников службы скорой помощи с обновлением автопарка

В ходе мероприятия Сергей Аксенов поздравил работников службы скорой помощи с обновлением автопарка

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Он отметил, что около сотни новых машин скорой помощи позволят перенаправить освободившийся транспорт в районные больницы, также они будут полезны при выполнении иных задач, например, при доставке лекарств льготникам.

Ключи от новых машин заведующим станций скорой медицинской помощи передал глава РК Сергей Аксенов

Ключи от новых машин заведующим станций скорой медицинской помощи передал глава РК Сергей Аксенов

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уточняется, что автотранспорт приобретен за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

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