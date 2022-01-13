В Ботаническом саду КФУ распустились первые подснежники

Растения будут цвести несколько месяцев
В первые дни января в Ботсаду главного вуза Крыма распустились подснежники. Как сообщили в пресс-службе КФУ, время их цветения, как правило, длится с декабря по март. Сезон только стартовал.
По словам младшего научного сотрудника Ботсада Елены Кравчук, в саду произрастает единственный вид подснежников в Крыму – подснежник складчатый. Уже по их названию можно понять, что они начинают цвести до того, как сойдет первый снег.
- Когда именно это происходит, зависит преимущественно от погодных условий. Время цветения обычно с декабря по март, - уточнила Елена Кравчук.
Кроме того, в ближайшее время посетители Ботсада смогут полюбоваться цветением еще одного редкого и необычного растения - цикламена Кузнецова. В естественной среде обитания их можно найти в крымских горах.
Напомним, что в декабре прошлого года на Южном берегу Крыма цвел жасмин. Растение не страшат морозы в минус 15 градусов.
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