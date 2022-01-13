В Симферопольском зоопарке животные съели новогоднюю елку

Некоторые ели не стали новогодним украшением в домах крымчан. Фото: МБУ «Парки столицы»

За прошедшие праздники в Симферопольский зооуголок привезли порядка четырехсот хвойных деревьев. Как сообщили в пресс-службе МБУ «Парки столицы», этого количества хватило, чтобы укомплектовать полностью учреждение.

Сотрудники принимали только те сосны и ели, что не успели распродать компании. На таких деревьях нет мишуры, остатков новогодних украшений, которые могут навредить четвероногим.

Хвойные ветки и кора богаты необходимыми для животных элементами, в них много витаминов и аминокислот. Такое лакомство подойдет для коз, оленей, баранов, буйволов и других. Для некоторых животных хвойные ветки - просто забавная игрушка, а хищники с удовольствие точат о них когти.

Напомним, сотрудники Симферопольского зооуголока начали принимать нераспроданные ели еще в конце декабря 2021 года. Сейчас прием хвойных деревьев приостановлен.

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