Стало известно, почему мужчина устроил стрельбу в симферопольской больнице

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в городской больнице. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из больниц Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Мужчина пришел проведать пациента, но через какое-то время начал стрелять из пистолета.

Как выяснилось, его не пустил охранник, так как приемное время закончилось. Тогда посетитель достал пневматический пистолет и открыл огонь по окну служебного помещения. После этого он поспешил скрыться с места преступления, однако его задержали.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), - говорится в сообщении.

Ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 17-летний крымчанин дал школьнице попробовать наркотики, чтобы с ней переспать. Инцидент произошел в Белогорске.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50