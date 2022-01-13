Таможенники не дали вывезти из Крыма старинные книги на Украину

Сотрудники Крымской таможни предотвратили вывоз старинных печатных изданий. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не дали мужчине увезти с полуострова пять старинных изданий. Изъятые книги были напечатаны более 100 лет назад и являются культурной ценностью. О том, что на их вывоз нужны разрешительные документы, мужчина не знал.

В рюкзаке россиянина нашли четыре тома «Большой Энциклопедии» и «Малый энциклопедический словарь» 1903-1907 годов издания.

- В настоящее время книги направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, - приводит пресс-служба слова начальника Красноперекопского таможенного поста Сергея Бронишевского.

Ранее сообщалось, что контрабандисты пытались вывезти краснокнижного дельфина из Крыма на Украину. Редкое млекопитающее оценили в 1,2 миллиона рублей.

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