Кислородная поддержка нужна для тяжело больных коронавирусом Фото: архив "КП"

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA обеспечил ковидный госпиталь Ялты мощными концентраторами кислорода. Новое оборудование позволяет поддерживать дыхание свыше 20 пациентов реанимации и более 100 больных стационара.

Под ковидный госпиталь еще в прошлом году определен хирургический корпус стационара в Ливадии. Новое мощное оборудование, закупленное и установленное за счет Mriya Resort, по своим техническим характеристикам в разы превышает возможности прежних концентраторов. Производительность двух концентраторов кислорода «Провита-580» составляет 1100 литров в минуту. Система автоматического управления и контроля позволяет непрерывно вести мониторинг процесса, автоматический запускать и останавливать выработку кислорода.

- Мы осознаем масштабную социальную ответственность, которую несем в регионе, поэтому реализовываем ряд инициатив, - отметил генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. - Одной из главных проблем на данный момент является в том числе недостаток необходимого оборудования для лечения ковида.

Всего в регионе под лечение коронавирусной инфекции отведено 215 коек. При этом Ялта остается в числе регионов, где показатели заболеваемости выше общекрымских.

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