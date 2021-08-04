Ялту от ковида будут спасать преданные силы

В Ялте по выходным работает один мобильный прививочный пункт возле горадминистарции Фото: Архив "КП"

В Ялту на помощь в борьбе с ковидом прибыл сводный медицинский отряд ФМБА. 42 специалиста заступили в ковидный госпиталь, под который отвели хирургический корпус Ялтинской горбольницы с новой кислородной станцией.

- С каждым днем количество выявленных заболевших снижается, - отметила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Но на 215 коек у нас 268 пациентов с ковидом и еще 682 проходят лечение амбулаторно. Под наблюдением находятся 248 человек и около 500 с симптомами коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР-теста. Всего около 1,5 тысяч человек.

Дефицит врачей в Ялте, как и во всем Крыму, составляет 50%. Из 54 участковых терапевтов в в наличии только 27, на 9 фельдшерско-акушерских пунктов приходится 3 фельдшера. В службе «сокрой помощи» 9 экипажей, которых не хватает на весь регион. Минздрав Крыма пообещал выделить еще 2 автомобиля, но с условием маршрутизации больных в Симферополь этого явно не достаточно.

- В Ялте наиболее тяжелая ситуация из-за наплыва туристов, - согласен глава Крыма Сергей Аксенов. - Нагрузка на любого медицинского работника там в разы выше, чем по Крыму.

Ялта остается в числе регионов, где показатели заболеваемости выше общекрымских. Однако наибольше распространение за неделю инфекция получила в Феодосии, Судаке и Керчи.

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