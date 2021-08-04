Из-за ковида в Крыму отменили «Генуэзский шлем» и День города в Ялте

Массовые мероприятия попали под запрет в разгар туристического сезона Фото: Архив "КП"

В Крыму из-за ковидных ограничений отменили все массовые мероприятия, намеченные на август. Впервые за 20 лет не состоится фестиваль исторической реконструкции «Генуэзский шлем» в Судаке, Ялта отказалась от проведения Дня города, который отмечается во вторую субботу августа.

- Не первый год мы работаем в условиях определенных ограничений, - подчеркивает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Массовые мероприятия были запрещены на весь период за исключением тех, которые соответствуют необходимым требованиям к проведению.

По словам Пеньковской, ответственность за проведение массовых мероприятий лежит на муниципальных администрациях. Реклама фестивалей и праздников распространяется в интернете, и реакция властей на местах должна быть незамедлительной, без вмешательства руководства республики. В противном случае организаторов ждет приостановка деятельности и штраф по решению суда. Так произошло с фестивалем на «Z-city» на бывшей площадке «КаZантипа» в Поповке. Его открытие приостановили правоохранители.

- По Поповке есть решение суда, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Передал прокурору республики Олегу Камшилову для реагирования, если будут нарушены условия исполнительного листа. Соответственно, служба судебных приставов все мероприятия провела… Не ведите себя так, по-хамски. Никто с этим мириться не будет. Сегодня лучшее мероприятие то, которое не состоялось.

Аксенов сообщил, что власти Ялты отменили празднование Дня города, хотя к этой дате намечалось чествование героев-спасателей, проявивших себя во время потопа 18 июня и последующие дни. По мнению главы Крыма, если отменили праздничные мероприятия в

День ВМФ в Севастополе, остальные праздники тоже могут подождать.

Отметим, в этом году организаторы фестиваля «Koktebel Jazz Party» ввели обязательные требования для зрителей: ПЦР-тест, сертификат о прививках или справка об антителах. И при этом оргкомитет допускает дополнительные ограничения по требованию Роспотребнадзора. Фестиваль пройдет 20-22 августа в Коктебеле.

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