Прокуратура проверит, почему ребенок-инвалид получил травмы в интернате Симферополя

Ребенок-инвалид вернулся из симферопольской школы-интерната с ссадинами и кровоподтеками. Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура проверит информацию в соцсетях о ребенке-инвалиде, на котором родитель обнаружил кровоподтеки и ссадины, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Мальчик обучается в Симферопольской специальной школе-интернате №2 для детей с ограниченными возможностями.

- В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям работников учреждения, где обучается ребенок-инвалид, по обеспечению безопасности и надлежащих условия для проживания и обучения воспитанников, - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о жительнице Севастополя, младший сын которой посещает Симферопольскую специальную школу-интернат №2. Она рассказал, что мальчик получил множественные травмы и ушибы при непонятных обстоятельствах.

Ранее сообщалось,что под Симферополем водитель автобуса выгнал ребенка-льготника на улицу из-за 15 рублей. Заплаканный мальчик был вынужден пересесть на другой троллейбус.

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