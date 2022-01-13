Синоптики назвали самый холодный день зимы за последние 10 лет в Симферополе

Фото: Архив "КП"

13 января текущего года стало самым холодным за минувшие 10 лет в Симферополе. Об этом КП-Крым сообщили в региональном гидрометцентре.

- Ночью в районе симферопольского аэропорта была зафиксирована температура -13 градусов. С 2012 года это минимальная температура, зафиксированная 13 января, - сообщила заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

По ее словам, 13 января 1950 года в Симферополе был зафиксирован температурный минимум -23 градуса. Максимальная температура воздуха в этот день была в 1930 году. Тогда столбики термометра показали до 14,4 градуса.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в Крыму выпало минимальное количество осадков.

Напомним, в Крыму на 14 и 15 января было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, усиление ветра до 20 м/с.

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