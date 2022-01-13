Небывалые морозы до -13, снегопад, метель: стихия обрушится на Крым 14 и 15 января

Морозная зима ненадолго пришла на Крымский полуостров. Через несколько дней стихия успокоится, а температура вновь поднимется до плюсовых отметок. Фото: Архив "КП"

Сильный снегопад, который обрушился на Крым на этой неделе, не сильно обрадовал местных жителей. Третий день на полуострове бушует стихия: из-за метели на дорогах полуострова творится ужас. Многие водители на время решили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт или такси, но и здесь все было негладко из-за 8-балльных пробок.

По словам синоптиков, 13 января столбики термометра опустились до -13 градусов мороза. Виной всему арктический холодный фронт, который и принес в Крым сильную непогоду.

Но морозная зима ненадолго пришла на Крымский полуостров. Через несколько дней стихия успокоится, а температура вновь поднимется до плюсовых отметок. Однако 14 и 15 января будет все еще холодно.

- 14-15 января в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, гололед, местами очень сильные осадки, туман. Ветер в порывах 25-30 м/с, - отмечают в Крымском гидрометцентре.

Напомним, в некоторых городах полуострова с 11 января действует штормовое предупреждение. Из-за резкого похолодания и гололеда на дорогах региона произошли массовые ДТП.

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