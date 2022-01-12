Мороз до -13, шквалистый ветер и снегопад: крымские синоптики назвали самый холодный день

Настоящая зима вновь пришла на полуостров Фото: Архив "КП"

Настоящая зима вновь пришла на полуостров. А вместе с ней гололедица, снег и лютый холод. Из-за резкой смены погоды все с замиранием ждут всевозможные напасти: усиление северо-восточного ветра, налипание мокрого снега и плохая видимость на дорогах. Синоптики Крымского гидрометцентра поделились неутешительными прогнозами и рассказали, когда ждать самый холодный день.

По словам заместителя начальника регионального гидрометцентра Вероники Шенгелай, 13 января станет самым холодным днем. На старый Новый год на полуострове ожидается тринадцатиградусный мороз и сильный шквалистый ветер.

- Помимо низкой температуры и высокой влажности, которая значительно усилит ощущение холода, также усилится северо-западный ветер - до 15-20 метров в секунду, - рассказала КП-Крым синоптик.

Напомним, «Комсомолка» уже предупреждала о резком похолодании. В Симферополе из-за ухудшения погодных условий был введен режим повышенной готовности За день гололед привел к масштабному ДТП на трассе «Таврида» с участием 10 автомобилей. Авария произошла вечером 11 января на подъезде к Симферополю.

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