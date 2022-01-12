В Симферополе введен режим повышенной готовности ввиду непогоды

В городе все службы переведены в режим повышенной готовности Фото: Архив "КП"

В Симферополе из-за ухудшения погодных условий был введен режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе местной администрации. Все городские службы готовы дать отпор стихии и своевременно приступить к устранению ЧС.

Напомним, в Крыму на 12 и 13 января было объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, 12 января порывы ветра будут достигать 25 м/с. Столбики термометров днем будут показывать от 3 до 8 градусов мороза, ночью - от 9 до 14 градусов мороза.

- На основании постановления городской администрации на территории Симферополя введен режим «Повышенной готовности» в связи с ухудшением погодных условий. Руководителям подведомственных организаций и отдельных учреждений были даны соответствующие поручения, - говорится в сообщении.

Жителей города просят соблюдать меры предосторожности во время непогоды: не находиться под слабо укрепленными конструкциями, линиями электропередач, рекламными щитами, деревьями, а также не парковать под ними автомобили. Следует воздержаться от дальних поездок, отложив их до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что дороги в Симферополе все ночь обрабатывали противогололедным реагентом. Утром работы не прекратились.

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