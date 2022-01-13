Глава Крыма поручил чиновникам зайти в каждый дом в Керчи

По окончании всех обходов в Керчи пройдет совещание, на котором будут подведены итоги проделанной работы. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал поручение чиновникам до 26 января обойти 1434 многоквартирных дома в Керчи. По результатам проведенной работы чиновники должны представить отчеты с фото- и видеоматериалами.

- Составлен перечень МКД и предполагается, что до 26 января должностные лица обойдут 1434 дома, выявят проблемы и составят отчеты, которые помогут расставить приоритеты по каждому из посещенных объектов, - сообщил Аксенов.

Глава республики обратил внимание на то, что такое решение принято из-за невыполненных еще в прошлом году обязательств перед жильцами дома. Теперь формат работы будет скорректирован. По планам, каждое должностное лицо должно посетить до 50 домов в течение двух недель.

- У всех есть мобильные телефоны с видеокамерами. Объект, который вы посещаете, должен быть отснят. Михаил Сергеевич Афанасьев (министр внутренней политики, информации и связи Крыма) проинструктирует, что нужно и для чего, - пояснил Аксенов.

Исходя из этих материалов будет составлен порядок очередности решения проблем в многоквартирных домах. Обсуждение по результатам обхода намечено на 26 января.

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