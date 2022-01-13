Что чаще всего ломают крымчане в гололед

Чаще всего с переломами к медикам попадают пожилые люди

В Крыму значительно похолодало в последние несколько дней. На дорогах образовался гололед и, несмотря на напоминания МЧС соблюдать меры предосторожности, крымчане нередко оказываются на больничных койках после ЧП на скользких дорогах.

Как пишет Крымская газета, чаще всего симферопольцы в гололед обращаются в травмпункт. Больше всех страдают пожилые люди, а молодым нередко диагностируют ушибы суставов

- Основная причина - это падения во время гололеда. Только за вчера по состоянию на 16.00 из-за этого обратились 43 человека из 60. Преимущественно это переломы лучевой кости в типичном месте и ушибы. Также есть переломы шейки бедра и переломы плеча, - приводит СМИ главного внештатного травматолога-ортопеда Минздрава РК Павла Федуличева.

Напомним, на этой неделе в Крым вернулась снежная зима. По прогнозам синоптиков непогода продолжит хозяйничать на полуострове 14 и 15 января.Помимо низкой температуры и высокой влажности, которая значительно усилит ощущение холода, также усилится северо-западный ветер - до 15-20 метров в секунду.

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