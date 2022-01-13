Женщине-инвалиду в Алуште запретили садиться в троллейбус

В Алуште колясочницу не пустили в троллейбус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку информации в соцстях о том, что водитель троллейбуса в Алуште отказался перевозить женщину-инвалида, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

- Как указано в публикациях, 12 января 2022 года женщине, являющейся инвалидом-колясочником, было отказано в перевозке троллейбусом № 32, следовавшим по маршруту «Алушта - Запрудное», - говорится в сообщении.

На транспортном предприятии проведут проверку и выяснят, почему не соблюдаются права инвалидов.

Ранее сообщалось, что прокуратура заинтересовалась информацией в соцсетях о ребенке-инвалиде, который получил травмы в школе-интернате Симферополя. Ушибы и кровоподтеки появились при непонятных обстоятельствах.

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