Когда закончатся арктические холода в Крыму, рассказали синоптики

Днем 16 января столбики термометра поднимутся до +2 градусов тепла Фото: Архив "КП"

В конце недели в Крыму станет заметно теплее. Как сообщили синоптики Крымского гидрометцентра, в воскресенье 16 января на полуострове ожидается плюсовая температура.

Днем 16 января столбики термометра поднимутся до +2 градусов тепла. Местами будет облачно и даже возможен дождь с мокрым снегом.

Но метеорологи успокаивают: морозная зима ненадолго пришла на Крымский полуостров. Через несколько дней стихия успокоится, а температура вновь поднимется до плюсовых отметок.

Напомним, в ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, гололед, и местами очень сильные осадки.

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