Десятки улиц Симферополя остались без воды 14 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе и пригороде 14 января по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

Так, до 21.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: село Молочное, СТ «Ивушки», село Каштановое, село Кизиловое, село Малиновка, село Левадки, село Партизанское, село Трехпрудное, село Трудолюбово, село Залесье, село Обрыв, село Фонтаны, микрорайоны Заводское, Фонтаны, Акъ-Мечеть, Новониколаевка, Заводское.

Также до 21.00 краны будут сухими на улицах Севастопольская, 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Миллера, Аральская, Русская, Батурина, Дмитрия Ульянова, Трубаченко, Гражданская, Крымских Партизан, Зенитная, Сочинская, Гавена, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, возможно снижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах) в Железнодорожном районе города (микрорайон «Москольцо», улица Пушкина, улица К. Маркса, улица Гоголя, улица Павленко, улица Толстого, улица Авиационная, улица Калинина, улица Элеваторная, улица Лексина, улица Киевская (частично), а также в пгт Грэсовский, пгт Аграрное, пгт Комсомольское (частично), селе Укромное (частично), пгт Молодежное.

Ранее сообщалось, еде в Симферополе и Севастополе 14 января отключат электричество. На Крымском полуострове энергетики ведут ремонт.

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