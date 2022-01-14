СК завел на руководство Севастопольского порта уголовное дело из-за неуплаты налогов

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководство ГУП ГС «Севастопольский морской порт» попало под уголовное дело из-за неуплаты налогов, сообщили в Главном Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю.

На предприятии, зная о задолженности по налогам и сборам, решили скрыть более 4 миллионов рублей и рассчитаться с кредиторами через расчетные счета третьих лиц.

- Таким образом, с марта по ноябрь 2021 года поступающие денежные средства от осуществления производственно-хозяйственной деятельности расходовались на цели, не связанные с уплатой налогов, - говорится в сообщении.

Следком продолжает устанавливать все детали преступления, расследование уголовного дела еще не завершено.

В Крыму под уголовное дело попали подрядчики, похитившие больше 8 миллионов рублей. Им грозит до 10 лет заключения и крупный штраф.

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