Из-за гололеда в массовом ДТП под Севастополем пострадали три человека

Больше десятка автомобилей столкнулись на трассе под Севастополем. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Из-за гололеда под Севастополем произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

На участке автодороги «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь», в районе моста через реку Бельбек, участниками крупного ДТП стали КамАЗ, два фургона ГАЗель и десять легковых автомобилей.

- Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека, которые получили необходимую медицинскую помощь на месте, - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя и экстренные службы. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, регулируя дорожное движение и оказывая помощь участникам происшествия. Также продолжают дежурить несколько бригад скорой помощи и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что под Симферополем с дороги слетел бронетранспортер. Фото с места ДТП появились в соцсети.

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