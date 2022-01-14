Под Симферополем с дороги слетел бронетранспортер

Снимок с места ДПТ появился в соцсети. Фото: Эскендер Белялов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На Крымском полуострове сырая и холодная погода превратила в каток дороги. Гололедица становится причиной множества инцидентов. Страдают от ненастья люди, достается и транспорту. В ДТП попадает даже мощная военная техника.

- Донское (село в 17 километрах от Симферополя, - от авт.), - такой пост сопровождает фото, которое очевидец разместил в соцсети.

На снимке видно, что могучий бронетранспортер слетел с дороги, зацепившись колесами за металлическое ограждение.

Пользователи соцсети живо прокомментировали новость: «Это все летняя резина виновата»; «Знаю, что даже шипованная резина не держит технику в гололед»; «В советское время за фото военной техники забрали бы в КГБ».

Бронетранспортеры нередко попадают в аварии на полуострове, причем иногда даже парами. А один БТР и вовсе утонул в Керченском проливе.

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