Аксенов: Для Республики Крым будет введен мораторий на обязательную замену газовых баллонов

Власти Крыма просят кабмин ввести мораторий на замену газовых баллонов. Фото: Сергей Аксенов/vk

Крымские власти намерены обратиться к правительству РФ с просьбой ввести двухлетний мораторий на решение об обязательной замене газовых баллонов, которые находятся в эксплуатации более 20 лет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

В декабре прошлого года глава республики сообщал на совещании, что процесс замены газовых баллонов может стать проблемой для крымчан, так как многие жители негазифицированных домов пользуются старой техникой - цена на новые баллоны может значительно вырасти. Он также обратил внимание на важность срока эксплуатации системы подачи газа, а не самого баллона.

- Принято решение направить обращение в адрес правительства Российской Федерации с просьбой ввести мораторий сроком на два года для Республики Крым на решение об обязательной замене газовых баллонов, чей срок эксплуатации составляет более 20 лет, - сообщил глава РК.

По его словам, решение о принятии моратория станет известно в ближайшее время. В свою очередь ГУП РК «Крымгазсети» будет осуществлять эксплуатацию старых газовых баллонов в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Крыму бесплатную газификацию домовладений доверили банкам. Кредитная ставка для населения составит 3%.

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