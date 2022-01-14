На «Тавриде» перевернулся автобус с пассажирами

В Крыму перевернулся автобус, пострадали 9 человек. Фото: пресс-служба МВД по РК

Утром 14 января в Кировском районе Крыма на «Тавриде» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Авария произошла около 09.00 часов утра вблизи села Журавки. Водитель автобуса Mercedes Sprinter, перевозивший граждан по маршруту Феодосия-Кировский, слетел с проезжей части, из-за чего транспорт опрокинулся.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Фото: МЧС по РК

- В автобусе находились водитель и 8 пассажиров. Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений, - говорится в сообщении.

Крымские спасатели помогли медработникам на месте аварии. Фото: МЧС по РК

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, спасатели уже ликвидировали последствия аварии а также помогли сотрудникам скорой помощи в доставить пострадавших в ближайшую больницу. Точное количество пострадавших еще уточняется. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять причины инцидента.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку обстоятельств массового ДТП на «Тавриде». В аварии пострадали три человека, госпитализированных нет.

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