Прокуратура выяснит обстоятельства массового ДТП на «Тавриде»

Пострадавшим в аварии оказали медпомощь на месте, госпитализированных нет. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Севастопольская прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП на «Тавриде», где столкнулись 13 автомобилей.

- Организована проверка по информации о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Таврида». ДТП произошло 14 января 2022 года, около 7 часов утра. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы крымской прокуратуры.

Напомним, из-за гололеда утром 14 января в массовом ДТП под Севастополем пострадали три человека. В аварии столкнулись КамАЗ, два фургона ГАЗель и десять легковых автомобилей. Никто из участников аварии не госпитализирован - пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось, что под Симферополем с дороги слетел бронетранспортер. Фото с места ДТП появились в соцсети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50