В Симферополе возобновили работу ярмарок по выходным

Ярмарки дают возможность представителям малого и среднего бизнеса реализовывать свою продукцию без посредников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе вновь начнут работать сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Мероприятия решили возобновить после многочисленных просьб горожан, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ярмарки начнут работать в крымской столице уже с 15 января. Они будут проходить по субботам с 07.00 утра до 14.00 дня на постоянных локациях:

- улица Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);

- улица Бела Куна/улица Кечкеметская (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

- улица Киевская 177/улица Никанорова (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»).

- Гарантия высокого качества продукции обеспечена Минсельхозом и Минпромом РК, а также представителями Госкомветеринарии республики, - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ярмарочные цены ниже рыночных на 20%. Благодаря торговым мероприятиям стоимость некоторую продукцию стабилизировались.

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