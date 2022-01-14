Трассу «Таврида» оформили в собственность Республики Крым. Фото: Федеральная трасса "Таврида"/vk

Госкомрегистр оформил трассу «Таврида» и 70 сооружений дорожного транспорта, входящих в ее состав, в собственность Республики Крым, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на председателя Госкомрегистра Инну Смаль.

По ее словам, учитывая тот факт, что трасса является федеральной, регистрация прав важна с юридической точки зрения.

- Но тем не менее это промежуточное решение. В скором времени дорога будет передана в федеральную собственность, - пояснила Смаль.

Следовательно, 2600 земельных участков, по которым проходит трасса, и все капитальные сооружения в структуре объекта вскоре будут зарегистрированы в право собственности Российской Федерации.

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