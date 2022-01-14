В Симферополе поймали парней, которые угоняли оставленные без присмотра мопеды

Угнанные мопеды у парней изъяли. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе поймали двух парней 16-ти и 19-ти лет, которые угоняли оставленные без присмотра мопеды, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Молодые люди орудовали ночью во дворах частных и многоквартирных домов. Накатавшись вдоволь, парни прятали мопеды в гараже, после чего планировали их продать.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Теперь обоим грозит лишение свободы сроком до пяти дел. Сейчас парни находятся под подпиской о невыезде.

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