Сотрудники санатория помогали иностранцам нелегально попасть в Крым

Суд приговорил нарушителей к условному сроку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор шестерым сотрудникам санаторно-курортного комплекса в Крыму, которые помогали иностранцам нелегально попасть на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Пользуясь служебным положением, нарушители оформляли документы от имени юридического лица и подделывали приглашения на прохождение лечения в санатории, что позволяло иностранцам приезжать в Крым в период ограничений из-за пандемии Covid-19.

Также выяснилось, что «на лечение» иностранных граждан отправляли в Крым посредники, которые предоставляли сотрудникам санатория всю нужную информацию, документы и контакты иностранцев.

Были возбуждены и расследуются уголовные дела. Нарушителей приговорили к условному сроку лишения свободы от трех до пяти лет. Также они должны заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что феодосиец получил условный срок за то, что незаконно хранил рыбу ценных пород. Незаконное приобретение ценных пород рыб привело феодосийца на скамью подсудимых.

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