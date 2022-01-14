Суд в Крыму приговорил парня к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Парень проведет в тюрьме пять лет за "пьяное" ДТП, в котором насмерть сбил человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил 26-летнего жителя Феодосии к пяти годам колонии общего режима за смертельное ДТП на пешеходном переходе.

Как пишет КИА, летом прошлого года парень сел за руль автомобиля «Volksvagen Golf» в нетрезвом виде. Не успев снизить скорость, он сбил женщину, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая скончалась от полученных трав на месте.

- Изучив материалы дела и принимая во внимание факт наличия у подсудимого на иждивении двоих несовершеннолетних детей и беременной супруги, суд приговорил мужчину к 5 годам колонии общего режима, - приводит СМИ сообщение пресс-службы Феодосийского городского суда.

Кроме того, парень должен заплатить матери погибшей компенсацию в размере 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил парня к 6 годам в колонии-поселении за смертельное ДТП. В состоянии опьянения гонщик вылетел на встречку, чем спровоцировал аварию.

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