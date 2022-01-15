В Севастополе 15 января электричество отключат на одной улице

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 января в Севастополе электричества не будет лишь на одной улице, в Симферополе отключения света не планируются. Но перебои с подачей света могут стать более масштабными. На Крымском полуострове уже несколько дней действует штормовое предупреждение, синоптики обещают мощный северо-западный ветер, поэтому возможны повреждение электросетей, которые обесточат дома жителей полуострова. Непогода, как правила, приносит много дополнительной работы энергетикам Крыма и Севастополя.

Где не будет света

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Александра Косарева 1, 2-10,3-а.

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