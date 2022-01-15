В Севастополе пропавшую без вести 14-летнюю девочку нашли в квартире 80-летнего мужчины

Девочку нашли живой и здоровой. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

Севастопольские полицейские разыскали пропавшую без вести 14-летнюю школьницу, которая пропала 27 декабря 2021 года.

- Все время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района, - сообщили в пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Пенсионер объяснил, что девочка сама напросилась к нему в гости, потому что устала от конфликтов с родными. Подросток не могла найти общего языка с родной мамой.

- Несовершеннолетняя не стала жертвой преступления, - отметили в ведомстве.

Юную жительницу Севастополя хотят отправить в социальный приют для детей и подростков, где ей окажут необходимую помощь и поддержку педагоги и психологи.

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