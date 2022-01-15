ДПТ в Крыму: под Симферополем в хлам разбились две машины

В ДТП пострадали люди. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму на трассе села Доброе столкнулись легковушки. Видео и фото с места ДТП появились в соцсети.

- Село Доброе. Четырка (ВАЗ-2114, - от авт.) двигалась в сторону Перевального. Дорога скользкая, водитель не справился с управлением и машину вынесло на встречную полосу, - такой комментарий дают очевидцы, сообщая, что в аварии пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы.

- Авто разбились в хлам, - отметил один из пользователей соцсети.

Возможно, аварию действительно спровоцировала скользкая дорога, ведь на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а это полный комплект зимнего ненастья - снег, дождь, туман, гололедица и ураганный ветер.

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