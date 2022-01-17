Станции скорой помощи в Крыму получат 43 новых автомобиля

Новые автомобили будут направлены на подстанции всех городов и районов республики Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории аэропорта «Симферополь» заведующим станций скорой медицинской помощи будут переданы ключи от 43 новых автомобилей СМП (Ford Transit), сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Напомним, в конце прошлого года Центр медицины катастроф в Крыму уже получил 97 новых автомобилей СМП. По планам, всего закупят 186 машин общей стоимостью 997 миллионов рублей. Автомобили будут направлены на подстанции всех городов и районов республики.

Уточняется, что транспорт приобретен за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

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