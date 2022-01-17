Снежный монстр идет в Крым: На регион обрушатся метель и ураган

В Крыму вновь ожидаются снегопады и гололед Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму на 17 и 18 января в связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. На полуострове ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица.

- В Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 22-27 м/с. 18 января в южных, центральных районах и в горах очень сильные осадки (мокрый снег, снег). Гололедно-изморозевые отложения, гололедица, - говорится в сообщении.

Жителям региона напомнили про необходимость соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ДТП на скользких дорогах. Также не следует находиться под слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами, линиями электропередач, деревьями, не парковать под ними автомобили. Кроме того, следует воздержаться от дальних поездок на время непогоды.

Ранее сообщалось, что циклонная депрессия принесет в Крым сильное похолодание и температурные качели на Крещение. В Крыму на Крещение прогнозируют похолодание до -10 градусов.

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