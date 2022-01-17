Циклонная депрессия принесет в Крым сильное похолодание и температурные качели на Крещение

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, через пару дней полуостров снова накроет стихия. Фото: Ирина Коротуненко/ Подслушано в Севастополе/Вконтакте

Крым только начал отходить от морозов после сильного похолодания на прошлой неделе. Столбики термометра немного начали подниматься. Но, по прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, через пару дней полуостров снова накроет стихия: сильные осадки, метель и гололедица. И все это в период Крещенских морозов.

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, 18-19 января вновь ожидается резкое похолодание. В некоторых районах полуострова ожидаются снег и сильный северо-западный ветер до 22-27 м/с.

- На этой неделе погода постоянно будет определяться прохождением северо-атлантического циклона. Столбики термометра постоянно будут колебаться - то теплее, то холоднее. И, конечно, периодически будут очень сильные осадки, - говорит КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай. - 18 января ожидаем мокрый снег, а ближе к вечеру снег. В южных районах и в горах будут очень сильные осадки, а также гололедные изморози и гололедица.

По словам синоптика, ночные температуры опустятся до -5 и -8 градусов мороза.

- 19 января зайдет более холодная воздушная масса и местами сохранится снег, а на дорогах будет гололедица. Ночная температура понизится до -5 и -10 градусов. Это будет самый холодный день на этой неделе, - заключает метеоролог.

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