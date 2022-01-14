Гололед и леденящий холод: синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит коварный снегопад в Крыму

В МЧС по Крыму предупредили о том, что выход в море и горнолесную местность в такую непогоду может быть опасен для жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хоть снега в январе было и не так много, неприятностей для крымчан он принес достаточно. Всю неделю то и дело бушевала стихия. Метель останавливала движение на дорогах или устраивала дтп, город стоял в километровых пробках, но погода продолжает подкидывать сюрпризы.

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, 14 января на полуострове ожидается мокрый снег и местами очень сильные осадки в виде дождя, который ночью может превратиться в гололед.

- 14-15 января в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, гололед, местами очень сильные осадки, туман. Ветер в порывах 25-30 м/с, - отмечают метеорологи.

Также в МЧС по Крыму предупредили о том, что выход в море и горнолесную местность в такую непогоду может быть опасен для жизни. Спасатели также рекомендуют по возможности ограничить использование автотранспорта.

Напомним, в некоторых городах полуострова со вторника 11 января действует штормовое предупреждение. Из-за сильного похолодания и гололеда на дорогах Крыма несколько дней подряд происходит коллапс.

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