Более 140 отелей Крыма участвуют в очередном этапе туристического кешбэка

Весенние туры в Крым замечательны цветением садов Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму в пятом этапе программы поддержки внутреннего туризма принимают участие порядка 140 средств размещения. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

- До 12 апреля этого года программа будет действовать на продажу услуг до 30 апреля, - отметил он. - Мы ожидаем, что в ближайшее время количество участников увеличится.

Условия пятого этапа остаются такими же, как и прежде - возврат 20% стоимости отдыха на каждую поездку продолжительностью от 2 суток при оплате картой «МИР» на сайте мирпутешествий.рф, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок и оплат с одной карты не ограничено. Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы «МИР» .

Пятый этап продаж стартует уже 18 января. Он продлится до 12 апреля. Также в этом году запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября.

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