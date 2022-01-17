Министр жилполитики и стройнадзора Крыма покинул свой пост

Скорин Максим. Фото: mgsn.rk.gov.ru

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Скорин покинул свой пост, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Чиновник уволился по собственному желанию.

Максим Скорин был назначен на пост министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым 7 сентября 2022 года. До этого, с апреля 2015 года по сентябрь 2020 года, был заместителем министра строительства и архитектуры республики. С марта 2015 года по апрель 2015 года работал заместителем начальника управления развития жилищного строительства и целевых жилищных программ – заведующим отделом развития жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры РК.

Ранее сообщалось, что Валентина Демидова официально сняли с должности главы администрации Симферополя. Чиновник заявил об отставке в конце 2021 года.

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