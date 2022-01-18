«Чтобы не погас наш очаг»: приют для животных в Евпатории нуждается в дровах

Обеды для бездомных бедолаг готовят на дровяной печке. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

Крымские волонтеры просят добрых людей привезти в приют для животных дрова. Топливо нужно для печки, на которой варят кашу с мясными обрезками и костями.

- Помогите дровами! Дрова в приютском быту - это единственная возможность приготовить еду для наших подопечных, которым каша с мясом нужна два раза в день. Дрова требуются всегда, чтобы не погас наш очаг! Особенно зимой, когда увеличился расход еды для наших собак, а значит и топлива нужно больше, - такой пост разместили зоозащитник в соцсети. - Будем бесконечно благодарны, если привезете несколько мешков дров!

Волонтеры отмечают, что испытывают проблемы также с транспортом и работниками.

Контакты приюта: +7 (978) 122-02-03 ( звонить с 10 до 18).

Ситуация с ничейными животными на Крымском полуострове аховая, например, в Симферополе уже несколько лет строят приют для бездомных бедолаг. Потрачены многие миллионы рублей, но толка пока нет.

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