В Симферополе сотни дворников вышли на очистку улиц после снегопада 18 января

Более 300 дворников вышли в 6 утра очищать улицы Симферополя от снега. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

К утру 18 января Симферополь оказался под слоем снега, к уборке которого приступили порядка 300 дворников, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Гумена. По его словам, рабочие трудятся на городских дорогах с ранних часов.

- С учетом выпадения значительного количества снега приняли решение наряду с дворниками, которых порядка 230, дополнительно задействовать сотрудников других подразделений учреждения. Очистку от снега и посыпку тротуаров сегодня проводят около 300 человек, - уточнил директор МБУ Антон Гумен.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на Крымский полуостров 18 января может обрушиться метель и ураган. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Крымчанам напомнили про меры предосторожности, которые следует соблюдать во время непогоды, а также посоветовали временно воздержаться от дальних поездок.

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