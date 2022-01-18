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Происшествия18 января 2022 8:00

Севастополец вынес из фитнес-клуба сейф ради 5 тысяч рублей

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Севастопольские полицейские задержали мужчину, который вынес ночью сейф из спортивного клуба

Севастопольские полицейские задержали мужчину, который вынес ночью сейф из спортивного клуба

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе задержали 32-летнего местного жителя, который ночью вынес сейф из служебного помещения фитнес-клуба, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Мужчина во всем признался и пояснил, что весь вечер, спрятавшись, сидел внутри спортивного клуба и ждал, когда персонал и посетители разойдутся по домам. Внутри служебного помещения он обнаружил сейф. Мужчина унес с собой железный ящик, в котором, как выяснилось позже, было всего 5 тысяч рублей выручки, которые он потратил на собственные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Судаке девушка украла у матери сейф с деньгами и украшениями. Ей с подельником грозит до 5 лет заключения.

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