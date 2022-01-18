В Крыму мать, бившая детей и морившая их голодом, избежала колонии

Сейчас дети живут в приемной семье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил 41-летнюю жительницу Нижнегорского района Крыма к 200 часам обязательных работ в наказание за жестокое обращение с детьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Женщина регулярно употребляла спиртное в присутствии детей, оставляла их без присмотра и готовой еды, из-за чего дочь, пытаясь самостоятельно орудовать на кухне, попала в больницу с термическим ожогом.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 200 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина была лишена родительских прав. Ребят передали на проживание в приемную семью.

Ранее сообщалось, что в Севастополе подростки жестоко избили 8-классника. Прокуратура организовала проверку.

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