На «Тавриде» частично перекрыто движение из-за крупного ДТП

На "Тавриде" из-за крупного ДТП частично перекрыто автомобильное движение. Фото: соцсети

В Симферопольском районе 18 января на автодороге «Таврида» произошло крупное ДТП - столкнулись легковой автомобиль Chery, грузовик Scania и бензовоз. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в легковом автомобиле. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: соцсети

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань», в настоящее время движение на 185-м километре трассы в сторону Симферополя осуществляется по одной полосе. По направлению в Керчь дорога свободна.

Также на месте происшествия сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение. В то же время трассе беспрерывно продолжает работать снегоуборочная и специальная техника, очищая и обрабатывая дорожное полотно.

Напомним, из-за сильного снегопада 18 января на Крымском мосту для автомобилистов ограничили скорость в целях безопасности.

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