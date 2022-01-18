Последствия снегопада в Крыму 18 января 2022: зима сошла с ума

Крымчане не привыкли к такой погоде. Фото: Фото: facebook/Рустам Корсовецкий

Крым не перестает удивлять своей погодой. Вторую неделю полуостров засыпает снегом. Еще вчера утром казалось, что стихия, наконец, успокоилась, но утром 18 января в Крым вновь пришла настоящая зима.

Всего за одну ночь в Симферопольском и Бахчисарайском районах выпало рекордное количество осадков - около 11 миллиметров. Об этом КП-Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В Симферопольском районе выпало 11 мм осадков, в Симферополе 10 мм, в Бахчисарае – 7 мм, - отметила синоптик.

ПРОБКИ 9 БАЛЛОВ

Из-за сильного снегопада утром 18 января на дорогах Симферополя образовались 9-балльные пробки. Самая непростая ситуация наблюдалась по адресам: проспект Победы, улица Лермонтова, улица Куйбышева, улица Троллейбусная, улица Ленина, улица Аксакова, улица Воровского, улица Павленко, улица Москалева, улица Широкая, улица Семашко, улица Белая.

Движение в городе было заблокировано

НА РАБОТУ ВЫШЛИ 300 ДВОРНИКОВ

Из-за того, что к утру крымская столица оказалась под слоем снега, к уборке приступили около 300 дворников.

- С учетом выпадения значительного количества снега приняли решение наряду с дворниками, которых порядка 230, дополнительно задействовать сотрудников других подразделений учреждения. Очистку от снега и посыпку тротуаров сегодня проводят около 300 человек, - уточнил директор МБУ Антон Гумен.

ДТП НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ

Фото: AMS YALTA / telegram

Гололедица все же дала о себе знать. Утром на скользкой дороге в Ялте занесло бетоновоз. Фотографию происшествия опубликовали очевидцы в социальны сетях.

В МЧС УСПОКОИЛИ

Чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму, не зафиксировано. Фото: mchs.rk.gov.ru

Однако, несмотря на метель, чрезвычайных ситуаций из-за непогоды в Крыму не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Движение через Ангарский и Грушевский перевалы свободное, а социально значимые объекты в регионе продолжают работать в штатном режиме. Однако в ведомстве призвали крымчан сохранять осторожность.

- Выход в море, горнолесную местность, нахождение вблизи деревьев опасно для жизни. Рекомендуем ограничить использование автотранспорта, - заявили в МЧС. СИТУАЦИЯ НА КРЫМСКОМ МОСТУ И «ТАВРИДЕ»

Как рассказали КП-Крым в Упрдоре, движение по Крымскому мосту в настоящее время обеспечено в штатном режиме. А вот на федеральной трассе «Таврида» автомобилистам запрещено разгоняться выше 70 км/ч. Такие ограничения ввели в связи с мокрой дорогой.

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