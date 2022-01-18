К утру 18 января дороги Симферополя парализовали 9-балльные пробки

Город к утру оказался под слоем снега. Фото: AMS Simferopol/telegram

Утром 18 января на дорогах в Симферополе образовались длинные автомобильные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожные заторы достигают 9 баллов.

Так, самая непростая ситуация наблюдается по адресам: проспект Победы, улица Лермонтова, улица Куйбышева, улица Троллейбусная, улица Ленина, улица Аксакова, улица Воровского, улица Павленко, улица Москалева, улица Широкая, улица Семашко, улица Белая.

Менее загруженные дороги на улицах Киевская, Толстого, Шмидта, Жигалиной и Бородина.

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Напомним, в ночь на 18 января в городе выпал снег, к уборке которого приступили порядка 300 дворников. Прогноз синоптиков о надвигающейся непогоде оправдался сполна. На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности во время снегопада, а также сохранять бдительность на скользких дорогах, чтобы избежать ДТП.

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