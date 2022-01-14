«Пенная вечеринка на Азовском море»: в Сети появились шокирующие кадры пляжа в Восточном Крыму

По мнению эксперта, в этом явлении нет ничего аномального. Фото: По Керченскому полуострову с клубом "Набат" / ВК

В середине января побережье Керченского полуострова покрылось белой пеленой. Несмотря на то, что весь Крым неделю заметало снегом, белым берег стал не из-за метели, а из-за странной морской пены. Она окутала несколько метров побережья и испугала местных жителей. Шокирующие кадры явления попали в сеть.

- Пенная вечеринка на Азовском берегу, - шутит автор фотографий.

Белая пушистая пена рассыпалась на побережье между двумя деревнями - Осовины и Юркино в районе мыса Хрони.

Фото: По Керченскому полуострову с клубом "Набат" / ВК

Судя по комментариям, подобное явление не редкость для местных жителей. Но те, кто видел пену впервые, предположили, что виной всему изменения в экологии.

Однако, по мнению младшего научного сотрудника отдела дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Алеси Медведевой, в этом явлении нет ничего аномального.

Фото: По Керченскому полуострову с клубом "Набат" / ВК

- Пока мы можем лишь предположить, что это может быть. Судя по внешним признакам, пена могла образоваться из-за сильного шторма и понижения температуры. Так как дул сильный ветер, а Азовское море мелкое, воды его активно перемешивались, и природные организмы типа планктона могли оказаться на берегу в виде пены, которая долго не таяла, - говорит КП-Крым эксперт.

Фото: По Керченскому полуострову с клубом "Набат" / ВК

По еще одной версии, белый налет мог появиться из-за судов, которые останавливались недалеко от берега.

- Какие-то вещества с кораблей могли попасть в воду и превратиться в пену. Но насчет загрязнения переживать не стоит, так как в скором времени это смоет течением, - заключает научный сотрудник.

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