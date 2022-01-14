«Спасите, они умирают!»: Севастопольцы делятся в соцсетях жуткими фото замерзших черепах в городском озере

Черепахи уже несколько лет живут в озере у торгового центра "Муссон". Фото: "Черный список Севастополь"/"Вконтакте"

Арктические холода, которые пришли в Крым вместе с циклоном, заставили жителей полуострова хорошенько утеплиться. В последние несколько дней температура воздуха опускалась до -13 градусов. Нелегко пришлось животным. Так, очевидцы увидели замерзших черепах в пруду около торгового центра «Муссон» в Севастополе.

- Бедные черепашки! Замерзли заживо...- пишут пользователи соцсетей.

Некоторые севастопольцы предположили, что черепахам не страшны морозы, потому что они могут впасть в спячку (анабиоз) и выжить таким образом.

Красноухие вмерзли в лед. Фото: "Черный список Севастополь"/"Вконтакте"

Кстати, в искусственном водоеме около торгового центра уже несколько лет обитают красноухие черепахи.

- Они хорошо себя чувствуют в крымских водоемах летом, а вот зимой для них не всегда благоприятные условия, - отмечает профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов. - Красноухие черепахи могут погибнуть, если водоем полностью замерзнет. У них нет комплекса инстинктивного поведения, которое позволит снизить дыхание, уровень физиологических процессов и впасть в анабиоз. Понижение температуры воздуха застает их врасплох.

Но животные могут и выжить, по словам зоолога, потому что крымская зима - достаточно мягкая, и водоемы никогда не замерзают полностью.

Некоторые полагают, что рептилиям не страшны морозы. Фото: "Черный список Севастополь"/"Вконтакте"

- Не будем забывать, что черепахи - холоднокровные животные, и при низких температурах воды у них понижается и температура тела, замедляются физиологические процессы. Так что, они могут выжить. Конечно, к крымским зимам более приспособлены болотные черепахи, которые являются постоянными обитателями водоемов. Они зарываются в ил на дне водоема и впадают в анабиоз, - пояснил Сергей Иванов.

Кстати, красноухие черепахи больше пяти лет живут в Гагаринском парке Симферополя. Эти обитатели чувствуют себя комфортно.

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