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Общество19 января 2022 5:23

Дорога из Севастополя в Ялту превратилась в ледовый каток

В соцсети появилось видео трассы на Южном берегу Крыма
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На горной трассе очень скользко. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На горной трассе очень скользко. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На Крымский полуостров обрушился мощный снегопад. И на дорогах вовсю хозяйничает гололедица, которая приносит массу неприятностей автолюбителям. Очевидцы щедро делятся своими впечатлениями и эмоциями в соцсетях.

- Дорога - каток. Ехали из Севастополя в Ялту, - такой пост сопровождает видео, которым поделился один из очевидцев-автолюбителей.

Автор видео, несмотря на сложную обстановку, настроен оптимистично:

- Просто жесть, но зато очень красиво!

Пользователи соцсети выразили свои мнения в комментариях: «Может просто нужна нормальная резина для зимы?!»; «А где же спецтехника? Неужели в спецгараже?!»; «Дома в такую погоду лучше всего сидеть, а не шастать по гололеду».

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