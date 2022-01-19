Дорога из Севастополя в Ялту превратилась в ледовый каток

На горной трассе очень скользко. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
На Крымский полуостров обрушился мощный снегопад. И на дорогах вовсю хозяйничает гололедица, которая приносит массу неприятностей автолюбителям. Очевидцы щедро делятся своими впечатлениями и эмоциями в соцсетях.
- Дорога - каток. Ехали из Севастополя в Ялту, - такой пост сопровождает видео, которым поделился один из очевидцев-автолюбителей.
Автор видео, несмотря на сложную обстановку, настроен оптимистично:
- Просто жесть, но зато очень красиво!
Пользователи соцсети выразили свои мнения в комментариях: «Может просто нужна нормальная резина для зимы?!»; «А где же спецтехника? Неужели в спецгараже?!»; «Дома в такую погоду лучше всего сидеть, а не шастать по гололеду».
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